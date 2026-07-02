Milano 9:27
51.827 +0,43%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:26
10.489 +0,10%
25.081 +0,16%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 51.558,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,09%, a quota 51.558,23 in apertura.
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