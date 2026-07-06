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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,30%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 53.056,74 punti
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Finanza
06 luglio 2026 - 22.03
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L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,30% e termina la sessione a 53.056,74 punti.
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