Circle Group si aggiudica un contratto per il Port Community System SINFOMAR

(Teleborsa) - Circle Group , PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, si è aggiudicata un nuovo contratto del valore di circa 700,000 euro, della durata di 12 mesi, avente ad oggetto i servizi di supporto, manutenzione ed evoluzione del Port Community System (PCS) SINFOMAR.



Il contratto, spiega una nota, comprende attività di assistenza agli utenti, manutenzione ordinaria ed evolutiva della piattaforma, supporto specialistico ai processi relativi ai traffici marittimi, ferroviari e stradali, gestione delle integrazioni con sistemi esterni e servizi, inclusi i principali sistemi coinvolti nei processi logistici e doganali, oltre ad attività di analisi funzionale finalizzate all'evoluzione della soluzione e dei servizi digitali offerti alla comunità portuale da parte di AdSP MAO.



SINFOMAR costituisce una piattaforma digitale strategica per la gestione dei processi della comunità portuale e dell'intermodalità, consentendo l'interoperabilità tra i diversi operatori della filiera logistica e l'integrazione con i principali sistemi esterni coinvolti nei processi logistici e doganali. Utilizzata quotidianamente da migliaia di utenti e centinaia di operatori pubblici e privati, la piattaforma rappresenta un'infrastruttura digitale fondamentale per l'efficienza e la continuità operativa del sistema logistico-portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone).



Le attività oggetto del contratto garantiranno la continuità operativa della piattaforma e il costante aggiornamento delle sue funzionalità, assicurandone affidabilità, efficienza, sicurezza ed evoluzione tecnologica a supporto della trasformazione digitale della supply chain e dei processi intermodali.



Luca Abatello, CEO di Circle Group, ha commentato: "L'aggiudicazione di questo contratto conferma il valore delle competenze e del know how del Gruppo per accompagnare la trasformazione digitale della logistica e dell’intermodalità. Operare sull’evoluzione di una

piattaforma strategica come SINFOMAR (e in un sistema portuale così importante come Trieste-Monfalcone) significa contribuire concretamente a rendere sempre più efficienti, interoperabili e sicuri i processi della supply chain portuale e intermodale. Questo progetto consolida il nostro percorso di crescita e si inserisce pienamente nella strategia delineata dal Piano Industriale 'Connect for Agile Growth', orientata allo sviluppo di piattaforme interoperabili e servizi innovativi a supporto dell'evoluzione dei nodi della catena logistica".

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