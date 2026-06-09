easyJet celebra il traguardo dei 100 aeromobili NEO

(Teleborsa) - easyJet ha preso in consegna ad Amburgo il suo 100° aeromobile della Famiglia A320neo, sottolineando il continuo impegno della compagnia nel modernizzare la propria flotta e nel migliorarne l'efficienza operativa.



L'aeromobile, prodotto da Airbus, - si legge in un comunicato - entra a far parte della flotta easyJet, composta interamente da velivoli Airbus, che raggiunge così un totale di 359 aerei. Questo traguardo riflette la progressiva transizione della compagnia verso tecnologie di ultima generazione e più efficienti in termini di consumo di carburante, come parte integrante della sua più ampia strategia di decarbonizzazione.



Tutti i nuovi aeromobili NEO di easyJet saranno dotati della più recente cabina "Airspace" firmata Airbus. Gli interni presenteranno un'illuminazione studiata nei minimi dettagli e una palette cromatica più elegante per gli arredi, inclusi i pannelli laterali e le toilette, valorizzando ulteriormente il design contemporaneo della cabina e creando un ambiente rilassante e accogliente per i passeggeri. Anche l'accessibilità è stata migliorata grazie a nuovi indicatori in braille delle file, per aiutare i passeggeri ipovedenti a trovare il loro posto.



Tra le altre novità di rilievo: maggiore spazio all'altezza delle spalle, un design e un'illuminazione della cabina riprogettati, toilette rinnovate con funzionalità touchless per una migliore igiene e una maggiore attenzione all'impiego di materiali riparabili e riciclati3. L'equipaggio beneficerà inoltre di galley (cucine di bordo) anteriori e posteriori ridisegnate con spazi di stivaggio ottimizzati e, per la prima volta sia sugli A320 sia sugli A321 NEO, doppi forni a bordo nella parte anteriore e posteriore dell'aeromobile.



La Famiglia A320neo garantisce fino al 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto a sedere rispetto agli aerei della generazione precedente, nonché una riduzione stimata del 50% dell'impronta acustica. Questi progressi in termini di efficienza si traducono in minori costi operativi e in un ridotto impatto ambientale.



La transizione verso gli aeromobili più efficienti disponibili sul mercato resta un pilastro della strategia di breve termine di easyJet per abbattere l'intensità delle emissioni di anidride carbonica, migliorando al contempo l'esperienza di viaggio dei passeggeri e le prestazioni operative.

Condividi

```