Eni, joint venture con UKAEA per accelerare industrializzazione dell'energia da fusione

(Teleborsa) - La United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La joint venture denominata RH3OVA (pronuncia: Reeova) e costituita nel Regno Unito unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. RH3OVA offre servizi end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo.



"L'energia da fusione ha il potenziale di ridefinire lo scenario energetico globale e in Eni siamo impegnati su più fronti a trasformare questo potenziale in progressi industriali concreti - ha detto Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni - La nostra partnership con UKAEA ha per noi un grande valore strategico e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell'innovazione e nella trasformazione dell'eccellenza scientifica in soluzioni applicative reali. Oggi, insieme a UKAEA, proseguiamo il nostro impegno congiunto per avanzare ulteriormente nel campo della fusione, con particolare attenzione al ciclo del combustibile".



"Questo percorso si basa sulla collaborazione che ha portato allo sviluppo, iniziato lo scorso anno, della struttura UKAEA-Eni H3AT Tritium Loop Facility destinata a diventare un impianto di scala mondiale nel suo genere - ha aggiunto - RH3OVA d'altra parte risponderà alla crescente domanda di competenze tecniche specialistiche e servizi di ingegneria integrati dedicati al ciclo del combustibile, che rappresenteranno fattori abilitanti indispensabili per il funzionamento delle centrali a fusione che utilizzano deuterio e trizio come combustibili".

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