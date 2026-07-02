Milano 12:21
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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas
Si posiziona sotto la parità il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 555,64 punti.
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