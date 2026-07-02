Francoforte: in rally Tag Immobilien

(Teleborsa) - Effervescente Tag Immobilien , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tag Immobilien più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Tag Immobilien confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,52 Euro con primo supporto visto a 14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 13,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```