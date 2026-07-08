Francoforte: movimento negativo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Tag Immobilien , che mostra un decremento del 2,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tag Immobilien , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Tag Immobilien è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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