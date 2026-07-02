Francoforte: movimento negativo per Hellofresh
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hellofresh, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.
Tecnicamente, Hellofresh è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,245 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```