Francoforte: movimento negativo per Hellofresh

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hellofresh , che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.





Tecnicamente, Hellofresh è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,245 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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