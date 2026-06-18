USA, stoccaggi gas ultima settimana sotto le attese a +73 BCF

(Teleborsa) - Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 12 giugno 2026 sono risultati in crescita di 73 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (+82 BCF) e alla variazione della settimana prima (+108 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.759 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.788) ma in crescita del 5,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.608 BCF.

Condividi

```