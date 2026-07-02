Gens Aurea, via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana e Consob

(Teleborsa) - Gens Aurea
, realtà attiva in Europa nella compravendita di oro e preziosi, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione
alla quotazione delle proprie azioni ordinarie.
A seguito di tale ammissione, la società ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan
.
Via libera anche dalla CONSOB che ha approvato il prospetto di quotazione
.
L'IPO prevede la vendita di 10.100.000 azioni detenute da Mattina Holding
a un prezzo unitario
di 10 euro, i cui proventi lordi sono attesi a 101.000.000 euro
, escludendo le eventuali azioni oggetto di over-allotment.
L’avvio dell'offerta è previsto per domani 3 luglio
con conclusione entro il 9 luglio
, fermo restando che tale periodo potrà essere abbreviato, prorogato o sospeso.
In aggiunta, tale azionista ha concesso a BNP PARIBAS
, in qualità di responsabile della stabilizzazione, un’opzione, esercitabile in
tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario successivi alla prima data di negoziazione delle azioni su Euronext Milan, per vendere fino a 1.010.000 azioni aggiuntive
, corrispondenti a un massimo del 10% del numero totale di azioni offerte.
Il numero esatto di azioni offerte sarà determinato da Mattina Holding
, d’intesa con i Joint Global Coordinator BNP PARIBAS e Jefferies per conto degli Underwriter, al termine del periodo di offerta.
La società e il suddetto azionista si riservano il diritto, previa consultazione con i Joint Global Coordinator per conto degli Underwriter, di sospendere, ritirare o aumentare la dimensione dell'offerta, in tutto o in parte, a condizione che siano rispettati i requisiti per la costituzione del flottante per l’avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan.