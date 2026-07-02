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Gens Aurea, via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana e Consob

Finanza
Gens Aurea, via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana e Consob
(Teleborsa) - Gens Aurea, realtà attiva in Europa nella compravendita di oro e preziosi, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie.

A seguito di tale ammissione, la società ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan.

Via libera anche dalla CONSOB che ha approvato il prospetto di quotazione.

L'IPO prevede la vendita di 10.100.000 azioni detenute da Mattina Holding a un prezzo unitario di 10 euro, i cui proventi lordi sono attesi a 101.000.000 euro, escludendo le eventuali azioni oggetto di over-allotment.

L’avvio dell'offerta è previsto per domani 3 luglio con conclusione entro il 9 luglio, fermo restando che tale periodo potrà essere abbreviato, prorogato o sospeso.

In aggiunta, tale azionista ha concesso a BNP PARIBAS, in qualità di responsabile della stabilizzazione, un’opzione, esercitabile in
tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario successivi alla prima data di negoziazione delle azioni su Euronext Milan, per vendere fino a 1.010.000 azioni aggiuntive, corrispondenti a un massimo del 10% del numero totale di azioni offerte.

Il numero esatto di azioni offerte sarà determinato da Mattina Holding, d’intesa con i Joint Global Coordinator BNP PARIBAS e Jefferies per conto degli Underwriter, al termine del periodo di offerta.

La società e il suddetto azionista si riservano il diritto, previa consultazione con i Joint Global Coordinator per conto degli Underwriter, di sospendere, ritirare o aumentare la dimensione dell'offerta, in tutto o in parte, a condizione che siano rispettati i requisiti per la costituzione del flottante per l’avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan.
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