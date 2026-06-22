Gens Aurea intende debuttare su Euronext Milan

(Teleborsa) - Gens Aurea, gruppo attivo in Europa nella compravendita di oro e preziosi, intende debuttare su Euronext Milan di Borsa Italiana.



Un'operazione in vista della quale la società ha depositato un prospetto informativo da sottoporre all’approvazione della CONSOB e che prevedrà un collocamento privato di azioni esistenti detenute da Mattina Holding.



L'offerta sarà riservata agli investitori qualificati nello Spazio economico europeo e in altre giurisdizioni, nonché agli investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti, e, negli Stati Uniti, limitata a investitori istituzionali qualificati, ad esclusione dei paesi in cui l'offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.



Il numero totale di azioni offerte nell’ambito dell’offerta, così come tutti gli altri termini rilevanti, sarà determinato prima del lancio dell’offerta. Offerta che includerà inoltre un'opzione greenshoe concessa Mattina Holding ai Joint Global Coordinators per conto degli Underwriter.



Gens Aurea, Mattina Holding e My Braves, il cui capitale sociale è detenuto da alcuni dirigenti senior della società, sottoscriveranno degli accordi di lock-up con i Joint Global Coordinator per conto degli underwriter, in linea con la prassi di mercato per un periodo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.



BNP PARIBAS e Jefferies agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. BNP PARIBAS ricopre inoltre il ruolo di Listing Agent. UniCredit Bank GmbH, Milan Branch opera come Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Akros agisce in qualità di Joint Bookrunner e Alantra in qualità di Lead Manager (congiuntamente, gli "Underwriter").



Sebbene la società non riceverà alcun provento dall’offerta, essa ritiene che l’IPO rappresenti la naturale evoluzione del proprio percorso di crescita, consentendole di accedere ai mercati dei capitali e a fonti di finanziamento diversificate per il futuro, di aumentare la visibilità del Gruppo e la notorietà del marchio, di offrire liquidità agli azionisti e di ampliare la base di investitori di lungo termine.



Alla luce di un modello di crescita autoalimentato del Gruppo, sostenuto da un'elevata fiducia nel marchio e da un'ottima redditività per unità, Gens Aurea prevede per l'intero esercizio 2026 un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro, un EBITDA adjusted di oltre 200 milioni di euro, con il relativo margine intorno al 14%, mentre l'utile netto adjusted è atteso oltrepassare soglia 130 milioni di euro. La società stima inoltre 9 milioni circa di Capex.



Volgendo lo sguardo al 2029, l'azienda prevede un fatturato superiore a 2,4 miliardi, con un CAGR 2026-29 di circa il 17%, un EBITDA adjusted intorno ai 345 milioni, con un tasso di crescita annuo composto del 20% per il 2026-29, e un EBITDA adjusted margin stabile a circa il 14%. Infine, Gens Aurea si attende che la rete di negozi toccherà quota 750 punti vendita, puntando su aree geografiche esistenti e nuove, attraverso sia l'espansione organica che M&A selettivi.



"Riteniamo che la quotazione in Borsa rappresenti il passo successivo naturale per Gens Aurea, in quanto riflette il percorso di crescita compiuto dall'azienda e la nostra fiducia nel suo futuro. Ciò consentirà di accrescere la visibilità del gruppo come attore chiave nell’oro rigenerato, rafforzare la notorietà del marchio e creare una base più ampia di azionisti a lungo termine", ha commentato Iñigo Barcaiztegui, presidente di Gens Aurea.



"Abbiamo costruito una piattaforma unica nel mercato europeo dell’oro e degli oggetti preziosi, diventando il più grande operatore nel settore dell’oro rigenerato in Europa. La nostra piattaforma integra una presenza capillare nel retail, competenze industriali, capacità digitali e un rigoroso presidio della compliance. Ci aspettiamo che la forza dei nostri marchi, la qualità del nostro servizio e la nostra capacità di sovraperformare in un settore altamente regolamentato e frammentato sosterranno la nostra crescita e redditività, consentendo al Gruppo di svolgere un ruolo chiave nel consolidamento del proprio mercato” ha dichiarato Fabio Godano, amministratore delegato di Gens Aurea.

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