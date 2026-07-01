Gens Aurea, prezzo dell’offerta a fissato a 10 euro per azione

Il private placement apre il 3 luglio

(Teleborsa) - Gens Aurea - società attiva in Europa nella compravendita di oro e preziosi - ha fatto sapere che nell'ambito della procedura di offerta e ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le "Azioni") sul mercato Euronext Milan, il prezzo di offerta è stato fissato a 10 euro per azione e, pertanto, la capitalizzazione di mercato attesa della Società è pari a 1.010 milioni di euro.



L’offerta avrà ad oggetto il collocamento privato di 10.100.000 azioni detenute e offerte da Mattina Holding (l’“Azionista Venditore”), riservato a soggetti ragionevolmente ritenuti qualified institutional buyers, come definiti dalla legge degli Stati Uniti e a investitori qualificati ubicati nell’area economica europea o in altre giurisdizioni e a investitori istituzionali stranieri nell’ambito di operazioni offshore fuori dagli Stati Uniti in conformità alla legge degli USA.



L’avvio del periodo di offerta è previsto per il 3 luglio 2026 e la conclusione è prevista entro il 9 luglio 2026, fermo restando che il Periodo di Offerta potrà essere abbreviato, prorogato o sospeso. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.



Inoltre, l’Azionista Venditore ha concesso a BNP PARIBAS , in qualità di responsabile della stabilizzazione (lo “Stabilization Manager”) per conto degli Underwriters, un’opzione di over-allotment, esercitabile in tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario successivi alla prima data di negoziazione delle Azioni su Euronext Milan, per vendere fino a 1.010.000 azioni aggiuntive, corrispondenti a un massimo del 10% del numero totale delle Azioni Offerte.



Il numero esatto di Azioni Offerte sarà determinato dall’Azionista Venditore, d’intesa con i Joint Global Coordinator per conto degli Underwriter (entrambi come definiti di seguito), al termine del Periodo di Offerta. La Società e l'Azionista Venditore si riservano il diritto, previa consultazione con i Joint Global Coordinator per conto degli Underwriter, di sospendere, ritirare o aumentare la dimensione dell'Offerta, in tutto o in parte, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'avvio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan.



Inoltre, è previsto che, fatte salve talune esenzioni standard, la Società, l’Azionista Venditore e My Braves (in qualità di azionista della Società, il cui capitale sociale è detenuto da alcuni senior manager della Società), assumeranno impegni di lock-up nei confronti dei Joint Global Coordinator per conto degli Underwriter (entrambi come definiti di seguito) per un periodo, rispettivamente, di 180 giorni, 180 giorni e 360 giorni successivi alla chiusura dell’Offerta.



L’avvio dell’Offerta resta subordinato all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana e della CONSOB.

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