Invicta Securities autorizzata ad operare in Italia da Consob

(Teleborsa) - Consob ha deliberato l'autorizzazione di Invicta Securities, con sede nel Regno Unito, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali, i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.



Si tratta di una società di servizi finanziari indipendente attiva nel mercato obbligazionario, specializzata in titoli a bassa liquidità e strutturati.

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