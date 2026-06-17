Milano 13:37
52.463 +0,06%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 13:37
10.490 -0,04%
Francoforte 13:37
24.901 -0,04%

Invicta Securities autorizzata ad operare in Italia da Consob

Finanza
Invicta Securities autorizzata ad operare in Italia da Consob
(Teleborsa) - Consob ha deliberato l'autorizzazione di Invicta Securities, con sede nel Regno Unito, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali, i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

Si tratta di una società di servizi finanziari indipendente attiva nel mercato obbligazionario, specializzata in titoli a bassa liquidità e strutturati.
Condividi
```