Milano 13:32
51.160 -1,20%
Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 13:32
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Francoforte 13:32
24.690 -1,22%

Londra: performance negativa per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per RELX
Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che presenta una flessione del 2,91% sui valori precedenti.
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