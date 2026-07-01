Milano 13:06
51.585 -0,19%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
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Londra 13:06
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Francoforte 13:06
25.063 +0,27%

Londra: performance negativa per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per RELX
Retrocede il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con un ribasso del 3,38%.
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