Madrid: andamento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società elettrica spagnola, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 278,6 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 262,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 278,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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