Madrid: andamento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società elettrica spagnola , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 278,6 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 262,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 278,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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