New York: scambi in positivo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Bene la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , con un rialzo del 2,52%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Johnson & Johnson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,05%, rispetto a +1,62% dell' indice americano ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Johnson & Johnson , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 263,5 USD. Primo supporto visto a 255,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 250,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```