Otofarma entra nell’Indice Intermonte Valore Italia

(Teleborsa) - Il gruppo Otofarma , leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, è stata selezionata tra le cento società quotate sulla Borsa Italiana che compongono l'Indice Intermonte Valore Italia, dedicato alle PMI con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro e non appartenenti al FTSE MIB.



L'Indice, spiega una nota, nasce con l'obiettivo di valorizzare l'universo delle piccole e medie imprese italiane quotate, creando un punto di incontro tra imprenditorialità, mercato dei capitali e sistema Paese. Rappresenta un vero e proprio spaccato dei migliori expertise dell'economia italiana, contribuendo ad ampliare e diversificare le opportunità di investimento rispetto agli indici tradizionali, per investitori sia domestici sia internazionali.



Le società sono selezionate attraverso criteri rigorosi di natura tecnica e finanziaria, volti a garantirne adeguati livelli di liquidità, trasparenza e investibilità, tra cui: flottante minimo, solidi standard di governance, copertura da parte di analisti, sostenibilità finanziaria e livello di indebitamento, oltre alla rappresentatività all'interno dell'Indice stesso.



L'Indice fa parte di PMI2Change, l'innovativo progetto di Banca Generali presentato il 1° luglio 2026 nella cornice di Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, che si propone di affiancare il percorso di crescita e competitività degli imprenditori italiani, sostenendo lo sviluppo delle PMI quotate nazionali. Il progetto affronta il problema della limitata liquidità e valorizzazione delle PMI quotate, contribuendo a creare le migliori condizioni per un più efficiente incontro tra capitali e imprese.



"L'ingresso nell'Indice Intermonte Valore Italia rappresenta per Otofarma un importante riconoscimento del percorso di crescita, trasparenza e solidità costruito negli anni. Essere inclusi tra le cento PMI italiane selezionate sulla base di rigorosi criteri finanziari e di

governance conferma la validità del nostro modello industriale e la capacità di creare valore nel lungo periodo", dichiara Gennaro Bartolomucci, Presidente e Amministratore Delegato di Otofarma. Accogliamo inoltre con grande favore iniziative come PMI2Change, che contribuiscono ad aumentare la visibilità e l'attrattività delle Pmi quotate, favorendo un più efficace incontro tra investitori e aziende che rappresentano una componente essenziale dell'economia italiana".



L'iniziativa nasce facendo leva sulla competenza di Intermonte, in particolare nella ricerca sulle PMI, sales & trading, market making e investment banking, parte integrante del Gruppo Banca Generali dall'inizio del 2025.



Partendo dall'Indice, Banca Generali , insieme a Investlinx e Intermonte, ha presentato un nuovo ETF a gestione attiva e PIR compliant che investirà prevalentemente nell'universo definito dall'Indice stesso. Banca Generali si è impegnata a supportare il lancio dello

strumento con una raccolta iniziale di 100 milioni di euro nei primi mesi, con una crescita graduale dell'esposizione fino a raggiungere 500 milioni di euro nel medio termine. Si stima dunque che l'iniziativa possa contribuire a generare nuovi flussi di investimento pari a 1-2

milioni di euro al giorno, rappresentando oltre il 5% del flottante dell'Indice.

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