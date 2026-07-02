Pelican Aqua debutta su Euronext Growth di Oslo

La società opera nel mercato dei servizi per l'acquacoltura marittima

(Teleborsa) - Euronext dà il benvenuto a Pelican Aqua Holding (ticker: PLCAN) su Euronext Growth Oslo. Si tratta della 42ª quotazione su Euronext dall'inizio dell'anno e della 13ª nuova quotazione sui mercati di Euronext Oslo Børs nel 2026.



Pelican Aqua è una società di servizi per l'acquacoltura marittima di recente costituzione, focalizzata sul segmento del trasporto di pesce vivo. La società ha stipulato contratti per quattro navi per il trasporto di pesce vivo da 5.000 m³ con consegna prevista nel 2029 e detiene opzioni per un massimo di sei navi aggiuntive. Pelican Aqua ha sede a Cipro e mira a costruire una piattaforma moderna al servizio del settore dell'acquacoltura, con una forte attenzione al benessere dei pesci, alla biosicurezza, all'efficienza operativa e alle prestazioni ambientali. La società è stata quotata in borsa tramite l'ammissione alla negoziazione di 42.120.000 azioni. Prima della quotazione, Pelican Aqua ha completato un collocamento privato raccogliendo circa 550 milioni di corone norvegesi (pari a 60 milioni di dollari USA) per finanziare le prime rate relative ai quattro nuovi contratti di costruzione. Il collocamento privato ha attratto il sostegno di un ampio gruppo di investitori industriali e finanziari.



All'apertura dei mercati odierna, il prezzo delle azioni era di 15 corone norvegesi per azione, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 632,1 milioni di corone norvegesi nel suo primo giorno di negoziazione.



Gunnar Winther Eliassen, Presidente e Amministratore Delegato ad interim di Pelican Aqua Holding, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare Pelican Aqua Holding PLC su Euronext Growth Oslo e sui mercati pubblici. La proposta di investimento unica di Pelican, combinata con il supporto di una solida base azionaria, pone la società in una posizione ideale per costruire un'azienda leader nel settore delle navi per il trasporto di petrolio e gas e perseguire opportunità di crescita redditizie."



(Foto: Mark König on Unsplash )

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