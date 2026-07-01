Gold Road International si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) - Gold Road International, società di investimento e sviluppo focalizzata sull'estrazione dell'oro, ha debuttato oggi su Euronext Growth Oslo. Si tratta della 40esima quotazione su Euronext dall'inizio dell'anno e della 12a nuova quotazione sui mercati di Euronext Oslo Bors nel 2026.



Gold Road possiede e gestisce la miniera e l'impianto di lavorazione di Gold Road nello storico distretto minerario di Oatman, nello stato americano dell'Arizona. Ha inoltre acquisito i diritti minerari in tutto il distretto. La società ha sede a Malta e si concentra sulla produzione di oro, sullo sviluppo delle risorse e sulla creazione di valore attraverso operazioni minerarie e attività di esplorazione.



La quotazione è avvenuta tramite l'ammissione alla negoziazione di 57.324.584 azioni. Prima della quotazione in borsa, Gold Road ha completato un collocamento privato comprendente l'emissione di 12.000.000 di nuove azioni, la vendita di 2.000.000 di azioni esistenti e un'opzione di over-allotment di 1.500.000 nuove azioni. L'operazione ha raccolto 155 milioni di NOK, equivalenti a 15,5 milioni di dollari, e ha suscitato un forte interesse da parte di investitori norvegesi e internazionali. Oltre 200 investitori hanno partecipato all'offerta, che è stata ampiamente sottoscritta.



I proventi dell'operazione saranno utilizzati per sostenere investimenti in attrezzature minerarie, iniziative di crescita presso la miniera di Gold Road, il rimborso del debito e scopi aziendali generali.



All'apertura dei mercati odierni, il prezzo delle azioni era di 10,2 NOK per azione, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 585 milioni di NOK nel suo primo giorno di negoziazione.



"Gold Road unisce un asset operativo, un significativo potenziale di sviluppo e un team esperto con una prospettiva a lungo termine sulla creazione di valore - ha commentato Svein Harald Oygard, Presidente Esecutivo di Gold Road - Riteniamo che il mercato dei capitali nordico sia un ambiente ideale per una società aurifera con queste ambizioni e apprezziamo la fiducia dimostrata sia dagli azionisti esistenti che da quelli nuovi in ??questo nuovo capitolo della nostra vita".

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