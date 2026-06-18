Bohus balza al debutto su Euronext Oslo Bors

(Teleborsa) - Balzo al debutto per Bohus, rivenditore norvegese di mobili e articoli per la casa, che si è quotato oggi su Euronext Oslo Bors. Si tratta della 31esima quotazione su Euronext dall'inizio dell'anno.



Bohus è una delle più grandi catene di arredamento in Norvegia, con 72 punti vendita in tutto il paese e un negozio online. Fondata nel 1976, l'azienda offre una vasta gamma di mobili e prodotti per la casa in diverse fasce di prezzo. A seguito del consolidamento della sua rete di negozi nel 2025, Bohus opera con un modello di business più integrato, con logistica, acquisti e soluzioni digitali centralizzate. L'azienda conta oltre 1300 dipendenti.



Bohus è stata quotata con l'ammissione di un totale di 97.845.796 azioni. La quotazione segue un'offerta pubblica iniziale (IPO) che comprendeva una vendita secondaria di azioni da parte di azionisti esistenti tramite un'offerta istituzionale, un'offerta al dettaglio in Norvegia e un'offerta ai dipendenti. L'offerta ha registrato una forte domanda, inclusa l'opzione di over-allotment, e ha suscitato l'interesse di investitori istituzionali e privati ??in Norvegia. All'apertura dei mercati odierni, il prezzo delle azioni era di 34 NOK per azione, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 3,33 miliardi di NOK (circa 300 milioni di euro).



"Abbiamo grandi ambizioni di continuare a crescere con l'apertura di 3-5 nuovi negozi all'anno per gli anni a venire - ha commentato il CEO John Thomasgaard - Allo stesso tempo, prevediamo di aumentare la nostra redditività e offrire dividendi interessanti. Credo che in futuro Bohus non solo diventerà il rivenditore di mobili preferito dai norvegesi, ma anche un'interessante opportunità di investimento sia per investitori privati ??che istituzionali".

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