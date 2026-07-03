Trendevice, delisting dal 6 luglio dopo sei mesi senza EGA

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie TrenDevice , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, sono revocate dalle negoziazioni a decorrere dal 6 luglio 2026. Il provvedimento è stato preso in base a quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essendo decorso il termine di sei mesi senza che Trendevice abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA), dopo il recesso da parte di EnVent Italia SIM a dicembre 2025.





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