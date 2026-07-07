Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , con una flessione del 2,79%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 67,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 68,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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