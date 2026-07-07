Piazza Affari: rosso per LU-VE Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una flessione del 2,79%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 67,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 68,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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