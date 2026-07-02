Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista , che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,51%, rispetto a +0,09% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve della big dell'occhialeria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,747 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,804.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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