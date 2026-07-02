Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,51%, rispetto a +0,09% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve della big dell'occhialeria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,747 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,804.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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