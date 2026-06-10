Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safilo rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della big dell'occhialeria sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,755 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,731. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,779.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```