Più Medical perfeziona l'acquisizione di Farmacia Formaggia

(Teleborsa) - Più Medical , facendo seguito a quanto comunicato il 5 maggio scorso, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale della Farmacia Formaggia.



Alla data odierna, la società - riporta una nota - ha corrisposto ai venditori circa 8,1 milioni di euro, che si aggiungono all'anticipo di 1 milione già versato alla sottoscrizione dell'intesa.



Inoltre, è previsto un saldo differito di circa 1,7 milioni, soggetto al meccanismo di aggiustamento prezzo da determinarsi entro l’esercizio 2026, oltre a un eventuale earn-out, da calcolarsi sulla base dell’andamento dei ricavi ascrivibili a determinati servizi offerti da Farmacia Formaggia nei 12 mesi successivi al closing dell’operazione.



Sulla base dei ricavi provvisori della Farmacia Formaggia per l'esercizio 2025, pari a circa 7,7 milioni, si stima che il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale earn-out, corrisponda a un multiplo sul fatturato intorno a 1,675x.



Si tratta della prima acquisizione completata dalla società successivamente alla quotazione avvenuta nel novembre 2025 e il suo perfezionamento segna un passo concreto nell’attuazione della strategia di crescita per linee esterne annunciata al mercato.









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