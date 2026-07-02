Milano 17:00
52.586 +1,90%
Nasdaq 17:00
29.582 -0,76%
Dow Jones 17:00
52.772 +0,89%
Londra 17:00
10.684 +1,97%
Francoforte 17:00
25.636 +2,38%

Più Medical perfeziona l'acquisizione di Farmacia Formaggia

Finanza, Salute e benessere
Più Medical perfeziona l'acquisizione di Farmacia Formaggia
(Teleborsa) - Più Medical, facendo seguito a quanto comunicato il 5 maggio scorso, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale della Farmacia Formaggia.

Alla data odierna, la società - riporta una nota - ha corrisposto ai venditori circa 8,1 milioni di euro, che si aggiungono all'anticipo di 1 milione già versato alla sottoscrizione dell'intesa.

Inoltre, è previsto un saldo differito di circa 1,7 milioni, soggetto al meccanismo di aggiustamento prezzo da determinarsi entro l’esercizio 2026, oltre a un eventuale earn-out, da calcolarsi sulla base dell’andamento dei ricavi ascrivibili a determinati servizi offerti da Farmacia Formaggia nei 12 mesi successivi al closing dell’operazione.

Sulla base dei ricavi provvisori della Farmacia Formaggia per l'esercizio 2025, pari a circa 7,7 milioni, si stima che il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale earn-out, corrisponda a un multiplo sul fatturato intorno a 1,675x.

Si tratta della prima acquisizione completata dalla società successivamente alla quotazione avvenuta nel novembre 2025 e il suo perfezionamento segna un passo concreto nell’attuazione della strategia di crescita per linee esterne annunciata al mercato.



Condividi
```