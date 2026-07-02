Pozzi Milano perfeziona l’acquisizione della Divisione Ex Unitable di Thun

(Teleborsa) - Pozzi Milano , attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife”, “Mascagni Casa” e, tramite la controllata Pozzi Bran1d Diffusion, dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi", rende noto che in data 1° luglio 2026 si è perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione di un ramo di azienda di Thun costituito dalla "Divisione ex Unitable", attivo nel settore del design e dell’home décor con i marchi La Porcellana Bianca, Rose & Tulipani, Rituali Domestici e Domino.



L'operazione, spiega una nota, è finalizzata ad accelerare la crescita per linee esterne di Pozzi Milano attraverso l’ampliamento del portafoglio marchi e prodotti con un posizionamento “premium accessibile”, il rafforzamento dell’offerta nel tableware e nell’home décor, il consolidamento della presenza sui mercati domestici e internazionali e il miglioramento dell’efficienza operativa e del posizionamento competitivo.



Il controvalore complessivo dell’Operazione è pari a 4,9 milioni di euro. Nel dettaglio, il Prezzo verrà corrisposto in parte mediante risorse proprie e in parte mediante indebitamento a medio-lungo termine, secondo le seguenti modalità: una prima rata pari al 50% corrisposta al closing, una seconda rata pari al 25% da corrispondere entro il 15 ottobre 2026 e una rata finale pari al residuo 25% da corrispondere entro il 15 dicembre 2026.



Diego Toscani, Presidente di Pozzi Milano, ha commentato: "Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro Gruppo, consentendoci di ampliare il portafoglio con quattro marchi storici, complementari e altamente riconosciuti. Il ramo d’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi pari a 7,5 milioni, rappresenta una realtà pienamente complementare alle attività di Pozzi Milano e ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei mercati domestici e internazionali. Siamo convinti che

l’integrazione di questi marchi all’interno del Gruppo consentirà di valorizzarne appieno il potenziale, accelerando il nostro percorso di sviluppo attraverso sinergie commerciali, operative e logistiche".

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