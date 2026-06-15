Campus Bio-Medico Longoni si amplia con 4 nuovi ambulatori e 11 specialità cliniche in più

(Teleborsa) - Il Campus Bio-Medico Longoni si amplia ulteriormente con quattro nuovi ambulatori e undici specialità cliniche in più. E soprattutto una direzione precisa: rafforzare la medicina di territorio e l'accessibilità alle cure attraverso Tariffa Amica, il programma di privato sociale che prevede visite ed esami a costi calmierati e tempi di prenotazione rapidi.



Oltre a ospitare, insieme alla sede di Trigoria, l'Unità operativa complessa di Radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, il Medical Center di via Longoni a Roma mette a disposizione della cittadinanza quattro nuovi spazi - per un totale di sette ambulatori complessivi, dai tre finora attivi - mentre le specialità cliniche più che raddoppiano, passando da otto a diciannove.



Elemento centrale del progetto è il potenziamento della Tariffa Amica, su cui il Policlinico Campus Bio-Medico sta puntando in particolare, con numeri sempre in crescita. Solo nel 2025 le visite e gli esami hanno superato quota 170.000, in aumento del 60% rispetto al 2022. Il 75% delle prestazioni svolte presso la sede di Longoni sarò erogato, infatti, in regime di Tariffa Amica.



"Negli anni abbiamo maturato una consapevolezza chiara: la qualità delle cure non può essere separata dalla capacità di portare l'assistenza là dove le persone vivono e lavorano - ha affermato il presidente della Fondazione Carlo Tosti - È una visione che guida il cammino presente e futuro del nostro Policlinico e che trova oggi una nuova espressione in questo Medical Center, in continuità con la nostra storia iniziata proprio in via Emilio Longoni, nel 1994, secondo la visione originaria del beato Álvaro del Portillo. Alla base di questo percorso resta sempre e comunque la centralità della persona, con i suoi bisogni e le sue fragilità, che orienta quotidianamente il nostro modo di pensare la relazione di cura".



"Con questo intervento rafforziamo due direttrici fondamentali per lo sviluppo del nostro Policlinico: l'accessibilità alle cure e l'integrazione con il territorio - ha evidenziato l'AD del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani - L'ampliamento del Medical Center, insieme al potenziamento della Tariffa Amica ci consente di aumentare la capacità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini, portando sul territorio un'offerta specialistica qualificata e supportata da tecnologie avanzate, sempre nel solco di quell'umanizzazione delle cure che caratterizza da oltre trent'anni il nostro operato".



Alle otto aree cliniche già presenti a Longoni - vale a dire, cardiologia, dermatologia, ematologia, endocrinologia, immunoreumatologia, neurologia, ortopedia e senologia - si aggiungono allergologia, cefalee e neurosonologia, gastroenterologia (per le sole visite), ginecologia, otorinolaringoiatria, patologie osteometaboliche e urologia nonché, dopo l'estate, oncologia, anestesia e rianimazione per la terapia del dolore, endoscopia e chirurgia vascolare. L'ampliamento del Campus Bio-Medico Longoni si inserisce in un più ampio processo di integrazione tra il Policlinico e il territorio - già avviato con l'apertura nel 2021 della sede di Porta Pinciana in centro a Roma - che punta a distribuire in maniera più efficace l'offerta sanitaria, così da essere sempre più prossimi ai bisogni di salute dei cittadini. In questa stessa prospettiva si inserisce anche l'apertura dei due nuovi centri, nel quartiere Eur Torrino a inizio 2027 e a San Paolo a inizio del 2028, con quest'ultimo in particolare dedicato proprio alla Tariffa Amica.

Condividi

```