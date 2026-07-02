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Pioggia di acquisti su Milano e gli altri eurolistini

Commento, Finanza, Spread
Pioggia di acquisti su Milano e gli altri eurolistini
(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'S&P-500.

A sostenere le performance contribuisce il job report statunitense, in base al quale la crescita occupazionale è stata inferiore alle attese, spingendo gli operatori a ridimensionare le scommesse su un possibile aumento dei tassi di interesse, già da questo mese, da parte della Federal Reserve.

In particolare, secondo i dati, sono aumentati di 57 mila unità i posti di lavoro nel settore non agricolo, ben al di sotto delle previsioni che indicavano una crescita di 114 mila e in rallentamento rispetto ai 129mila posti creati a maggio.

Pertanto, gli operatori prevedono ora una probabilità inferiore al 20% per un incremento del costo del denaro nella riunione Fed di questo mese, in calo rispetto al 33% stimato prima della pubblicazione dei dati. I mercati si attendono al momento meno di due aumenti da 25 punti base entro marzo 2027.

Il rapporto deludente sull'occupazione arriva all'indomani delle parole del neo-presidente della Fed, Kevin Warsh, secondo il quale i rischi di accelerazione dei prezzi si sono ridotti nelle ultime settimane, ribadendo al contempo la propria determinazione nel riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,43%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,72 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +76 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,68%.

Tra le principali Borse europee ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,38%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell'1,65%, e su di giri Parigi (+1,84%).

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,87%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 55.299 punti.

Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,18%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il FTSE Italia Star (+1,65%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+8,81%), Leonardo (+7,16%), Avio (+5,41%) e Unicredit (+4,07%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -1,51%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+7,88%), CIR (+5,34%), NewPrinces (+3,71%) e Juventus (+3,65%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,96%.

Vendite su Technoprobe, che registra un ribasso del 2,49%.

Contrazione moderata per Ferragamo, che soffre un calo dell'1,08%.

Sottotono Safilo che mostra una limatura dell'1,03%.
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