Pioggia di acquisti su Milano e gli altri eurolistini

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti
, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'S&P-500
.
A sostenere le performance contribuisce il job report statunitense
, in base al quale la crescita occupazionale è stata inferiore alle attese
, spingendo gli operatori a ridimensionare le scommesse su un possibile aumento dei tassi di interesse, già da questo mese, da parte della Federal Reserve.
In particolare, secondo i dati, sono aumentati di 57 mila unità i posti di lavoro nel settore non agricolo
, ben al di sotto delle previsioni che indicavano una crescita di 114 mila e in rallentamento rispetto ai 129mila posti creati a maggio.
Pertanto, gli operatori prevedono ora una probabilità inferiore al 20%
per un incremento del costo del denaro nella riunione Fed di questo mese, in calo rispetto al 33% stimato prima della pubblicazione dei dati. I mercati si attendono al momento meno di due aumenti da 25 punti base entro marzo 2027
.
Il rapporto deludente sull'occupazione arriva all'indomani delle parole del neo-presidente della Fed, Kevin Warsh
, secondo il quale i rischi di accelerazione dei prezzi si sono ridotti nelle ultime settimane, ribadendo al contempo la propria determinazione nel riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%
fissato dalla banca centrale.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,43%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,72 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +76 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,68%. Tra le principali Borse europee
ottima performance per Francoforte
, che registra un progresso del 2,38%, exploit di Londra
, che mostra un rialzo dell'1,65%, e su di giri Parigi
(+1,84%).
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra un balzo dell'1,87%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che avanza a 55.299 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,18%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+1,65%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+8,81%), Leonardo
(+7,16%), Avio
(+5,41%) e Unicredit
(+4,07%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -1,51%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+7,88%), CIR
(+5,34%), NewPrinces
(+3,71%) e Juventus
(+3,65%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries
, che prosegue le contrattazioni a -2,96%.
Vendite su Technoprobe
, che registra un ribasso del 2,49%.
Contrazione moderata per Ferragamo
, che soffre un calo dell'1,08%.
Sottotono Safilo
che mostra una limatura dell'1,03%.