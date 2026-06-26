OPT vola al debutto su EGM con un rialzo teorico del 31%

(Teleborsa) - OPT vola al debutto odierno su Euronext Growth Milan. Il titolo della società che progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato è infatti sospeso per eccesso di rialzo segnando un teorico +31,4% a 0,92 euro, a fronte di un prezzo di collocamento di 0,70 euro.



Come già emerso, OPT sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,34 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 1,8 milioni in aumento di capitale. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, la capitalizzazione sarebbe di 5,54 milioni di euro e la raccolta di 2 milioni di euro.



Il flottante è 33,68% (36,09% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).

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