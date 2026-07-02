Sodexo, nel terzo trimestre crescita organica dei ricavi superiore alle aspettative, alzata guidance FY26

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell'esercizio 2026, i ricavi consolidati del gruppo francese Sodexo si sono attestati a 6,2 miliardi di euro, riflettendo una crescita organica del 2,0%, un impatto valutario negativo del 2,5%, dovuto principalmente al deprezzamento del dollaro statunitense, e un contributo positivo da acquisizioni e cessioni del 1,4%, principalmente a seguito dell'acquisizione di Grupo Mediterránea, conclusa a fine febbraio 2026.



Sempre in ambito M&A, a inizio marzo Sodexo ha completato l'acquisizione di Huis Van Dijck, azienda belga specializzata nel catering per eventi. A inizio aprile, invece, Entegra, l'organizzazione di acquisto di gruppo (GPO) di Sodexo, ha acquisito Prestige Purchasing, società britannica di approvvigionamento per il settore alberghiero.



A seguito di una performance del terzo trimestre superiore alle attese, pur mantenendo una visione prudente del contesto esterno, Sodexo prevede ora per l'esercizio 2026: Crescita organica dei ricavi tra l'1,2% e l'1,5% (in precedenza tra lo 0,5% e l'1%) e un Margine di profitto operativo sottostante tra il 3,2% e il 3,4%.



Il Ceo Thierry Delaporte ha detto: "La crescita organica del terzo trimestre è stata superiore alle aspettative, a testimonianza della solida domanda in tutti i settori e del costante impegno dei nostri team nell'esecuzione. Pur avendo iniziato il trimestre con una visione prudente del contesto operativo, siamo riusciti a mitigare una serie di rischi cogliendo le opportunità in tutto il portafoglio, in particolare in Sodexo Live! Nord America". E ha aggiunto: "Stiamo procedendo con urgenza nell'attuazione del nostro piano d'azione per tornare alla crescita, ripristinare la competitività e rafforzare le capacità operative".



Il prossimo 16 luglio il gruppo fornirà ulteriori dettagli sul nostro programma di implementazione e sulle ambizioni a medio termine.







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