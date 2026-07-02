Vola a New York Robinhood Markets

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,76%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Robinhood Markets rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Robinhood Markets rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 120,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 114,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 126,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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