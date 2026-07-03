Adventure perde il 39% in due sedute. La società: non a conoscenza di informazioni rilevanti

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha detto di "non essere a conoscenza di informazioni rilevanti tali da influenzare il corso del titolo" e conferma che "prosegue regolarmente nell'attuazione della strategia di crescita intrapresa sin dalla quotazione".



La presa di posizione della società è arrivata dopo il calo del 28,2% registrato ieri e il -15% di oggi, con il titolo ai minimi da settembre 2025. Le azioni avevano già perso quota negli scorsi mesi, passando dai 22 euro di inizio anno ai 17,4 euro del 30 giugno, prima del crollo del 39% delle ultime due sedute.



Ora il titolo, a quota 10,60 euro per azione, si è portato sotto il fair value assegnato dagli analisti di KT&Partners che seguono la società (fissato 12 euro), che avevano un rating "Reduce", cioè pari a una raccomandazione di vendita. La storia borsistica di Adventure è stata fin da subito anomala, registrando un rally nelle prime settimane post IPO ad agosto 2024 (prezzo di collocamento di 2 euro) in assenza di notizie.



Adventure ha chiuso il 2025, a livello consolidato, con ricavi netti pari a 16,71 milioni di euro, in crescita del +49% rispetto al 2024, e una perdita di 169 mila euro (utile di 63 mila euro l'anno prima).



Ad aprile 2026 la società ha ricostituito il CdA dopo le dimissioni di tre consiglieri "per motivazioni di natura personale e professionale, non riconducibili a divergenze con gli organi societari", ha specificato all'epoca la società. A luglio 2025, in un avvicendamento irrituale, il presidente del collegio sindacale (che in Italia è l'organo di controllo interno delle società di capitali) ha rassegnato le dimissioni e contestualmente è entrato nella società a supporto del team administration & finance.

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