Adventure perde il 43% in due sedute. Convocata assemblea per allargare CdA

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha chiuso la seduta odierna con un -20%. Sommato al -28% registrato ieri, il calo in due sedute è arrivato al 43%. Il titolo ha chiuso a quota 10 euro per azione, dopo essere stato sospeso per la maggior parte della giornata e aver comunque registrato volumi sopra la media, esprimendo ora una capitalizzazione di 72,7 milioni di euro.



Dopo la chiusura del mercato, la società ha reso noto che il CdA ha convocato l'assemblea per il 20 luglio per deliberare su: integrazione del Collegio Sindacale con conferma del sindaco supplente nella carica di sindaco effettivo ovvero elezione di un diverso sindaco effettivo e, in ogni caso, elezione di uno o, alternativamente, di due sindaci supplenti; proposta di allargamento del CdA a quattro membri; elezione di un amministratore e determinazione del compenso spettante.



Nel pomeriggio, a Borsa aperta, la società aveva fatto sapere di "non essere a conoscenza di informazioni rilevanti tali da influenzare il corso del titolo" e conferma che "prosegue regolarmente nell'attuazione della strategia di crescita intrapresa sin dalla quotazione".



Le azioni avevano già perso quota negli scorsi mesi, passando dai 22 euro di inizio anno ai 17,4 euro del 30 giugno, prima del crollo delle ultime due sedute.



Ora il titolo si è portato sotto il fair value assegnato dagli analisti di KT&Partners che seguono la società (fissato a 12 euro), che avevano un rating "Reduce", cioè pari a una raccomandazione di vendita. La storia borsistica di Adventure è stata fin da subito anomala, registrando un rally nelle prime settimane post IPO ad agosto 2024 (prezzo di collocamento di 2 euro) in assenza di notizie.



Adventure ha chiuso il 2025, a livello consolidato, con ricavi netti pari a 16,71 milioni di euro, in crescita del +49% rispetto al 2024, e una perdita di 169 mila euro (utile di 63 mila euro l'anno prima).



Ad aprile 2026 la società ha ricostituito il CdA dopo le dimissioni di tre consiglieri "per motivazioni di natura personale e professionale, non riconducibili a divergenze con gli organi societari", ha specificato all'epoca la società. A luglio 2025, in un avvicendamento irrituale, il presidente del collegio sindacale (che in Italia è l'organo di controllo interno delle società di capitali) ha rassegnato le dimissioni e contestualmente è entrato nella società a supporto del team administration & finance.

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