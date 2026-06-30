Adventure, AuCap riservato ad Arcadia Holding di 1,2 milioni di euro per acquisto di Easy Contact

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha dato parziale esecuzione della delega dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato alla società Arcadia Holding per un controvalore di 1,2 milioni di euro, derivante dall'acquisto di una partecipazione pari al 70% in Easy Contact, operazione per la quale è previsto il closing entro il mese di settembre 2026.



Il prezzo per l'acquisizione è stato determinato in complessivi 3 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro saranno pagati a mezzo bonifico bancario al momento dell'atto di cessione della partecipazione e 1,2 milioni di euro con l'assegnazione, al momento del closing dell'operazione, di massime numero 85.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 14,12 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo, che saranno oggetto di lock-up con rilascio progressivo su un orizzonte di 36 mesi.



La società precisa che l'esecuzione dell'aumento di capitale da sottoscriversi dalla società Arcadia Holding avverrà mediante compensazione tra il debito della società relativo a tale quota residua del prezzo della compravendita e il credito della società verso la parte venditrice, che sorgerebbe per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato. Sebbene l'aumento di capitale non sia sottoscritto mediante conferimento di un bene, bensì mediante compensazione di un credito che sarà vantato dalla venditrice, la società ha comunque provveduto, conformemente a quanto previsto dal codice civile ai fini dell'accertamento del valore del bene oggetto di compravendita e conseguentemente della congruità del credito da compensare, a premunirsi di una valutazione del capitale di Easy Contact rilasciata da parte di un esperto indipendente.

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