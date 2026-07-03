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Borse europee miste a metà seduta con acquisti su Milano

Commento, Finanza, Spread
Borse europee miste a metà seduta con acquisti su Milano
(Teleborsa) - Proseguono misti i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti interessano anche il FTSE MIB, tra cui spiccano Lottomatica, Amplifon e Saipem. Bene anche Prysmian sostenuta dal rialzo TP di Barclays e JPMorgan. In coda invece Stellantis su cui pesa il downgrade di HSBC. Sempre con riguardo alla casa automobilistica, la produzione in Italia mostra segnali di ripresa nel primo semestre 2026, con un incremento complessivo del 13,7% a 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali. Il quadro resta tuttavia disomogeneo con il peggioramento dello stabilimento laziale di Cassino che ha registrato un'ulteriore perdita di oltre il 36%. Da segnalare inoltre l'incremento del target price a 29,5 euro e la conferma dell'Hold su Poste Italiane da parte di Kepler Cheuvreux.

Sul fronte macro, dopo due mesi di moderato declino, i dati S&P Global PMI segnalano una stabilizzazione dell'economia dell'eurozona a fine secondo trimestre. L'indice destagionalizzato PMI della Produzione Composita – media ponderata tra manifattura e terziario – è salito a 50 punti a giugno, dal 48,5 di maggio, il valore più alto degli ultimi tre mesi e la prima uscita dal territorio di contrazione da marzo.

In Italia, invece, secondo i dati Istat, a maggio 2026 le vendite al dettaglio crescono su base tendenziale del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume.

Si ricorda che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festività dell’Independence Day.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,145. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,36%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,65 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.

Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,4%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,36%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.646 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 55.369 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,65%); con analoga direzione, effervescente il FTSE Italia Star (+1,54%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Lottomatica, mostrando un incremento del 3,79%.

Denaro su Amplifon, che registra un rialzo del 2,83%.

Bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso del 2,73%.

Buona performance per Prysmian, che cresce del 2,39%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.

Sotto pressione Brunello Cucinelli, con un forte ribasso dell'1,71%.

Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,52%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+6,17%), Banca Ifis (+5,46%), Danieli (+4,52%) e Sesa (+3,72%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su De' Longhi, che ottiene -3,22%.

Preda dei venditori Safilo, con un decremento del 3,13%.

Si concentrano le vendite su Rai Way, che soffre un calo del 2,38%.

Vendite su Comer Industries, che registra un ribasso del 2,16%.

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