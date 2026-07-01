Seduta debole per Piazza affari e il resto dell'Europa, oggi si chiude Forum BCE di Sintra

(Teleborsa) - Seduta debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



Gli investitori restano concentrati sul Forum della Bce di Sintra che oggi si concluderà con il tanto atteso confronto tra i principali banchieri centrali del mondo, a partire da Kevin Warsh nella sua prima apparizione internazionale come presidente Fed, Christine Lagarde della Bce, Tiff Macklem (Bank of Canada) e Andrew Bailey (Bank of England).



Inoltre, lo sguardo è già focalizzato sul report occupazione USA, la cui uscita è anticipata a domani in vista della festività del Giorno dell'Indipendenza mentre si intensificano le scommesse sull'ipotesi che la Fed possa iniziare ad aumentare i tassi già questo mese.



Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner che sono in Qatar per i colloqui con i mediatori.



Dall'agenda macro, attesi stamane nell'Eurozona il PMI manifatturiero e i dati sull'inflazione di giugno.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,14. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 3.965,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,5 dollari per barile.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +77 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,67%.



Tra i listini europei sostanzialmente invariato Francoforte , che riporta un moderato +0,15%, deludente Londra , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi , che mostra un piccolo decremento dello 0,27%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,36% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share , che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.142 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,26%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+1,39%), Lottomatica (+1,36%), Stellantis (+1,14%) e Avio (+1,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM , che ottiene -0,99%.



Discesa modesta per Prysmian , che cede un piccolo -0,96%.



Pensosa Campari , con un calo frazionale dello 0,95%.



Tentenna A2A , con un modesto ribasso dello 0,88%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,91%), Sesa (+1,28%), Alerion Clean Power (+0,93%) e BFF Bank (+0,91%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico , che ottiene -1,67%.



Giornata fiacca per Danieli , che segna un calo dell'1,41%.



Piccola perdita per Acea , che scambia con un -1,38%.



Tentenna Revo Insurance , che cede l'1,33%.

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