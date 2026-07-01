Seduta debole per Piazza affari e il resto dell'Europa, oggi si chiude Forum BCE di Sintra
(Teleborsa) - Seduta debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.
Gli investitori restano concentrati sul Forum della Bce di Sintra che oggi si concluderà con il tanto atteso confronto tra i principali banchieri centrali del mondo, a partire da Kevin Warsh nella sua prima apparizione internazionale come presidente Fed, Christine Lagarde della Bce, Tiff Macklem (Bank of Canada) e Andrew Bailey (Bank of England).
Inoltre, lo sguardo è già focalizzato sul report occupazione USA, la cui uscita è anticipata a domani in vista della festività del Giorno dell'Indipendenza mentre si intensificano le scommesse sull'ipotesi che la Fed possa iniziare ad aumentare i tassi già questo mese.
Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner che sono in Qatar per i colloqui con i mediatori.
Dall'agenda macro, attesi stamane nell'Eurozona il PMI manifatturiero e i dati sull'inflazione di giugno.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,14. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 3.965,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,5 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +77 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,67%.
Tra i listini europei sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,15%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,36% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.142 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,26%).
Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+1,39%), Lottomatica (+1,36%), Stellantis (+1,14%) e Avio (+1,11%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -0,99%.
Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,96%.
Pensosa Campari, con un calo frazionale dello 0,95%.
Tentenna A2A, con un modesto ribasso dello 0,88%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,91%), Sesa (+1,28%), Alerion Clean Power (+0,93%) e BFF Bank (+0,91%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico, che ottiene -1,67%.
Giornata fiacca per Danieli, che segna un calo dell'1,41%.
Piccola perdita per Acea, che scambia con un -1,38%.
Tentenna Revo Insurance, che cede l'1,33%.
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