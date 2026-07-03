Chiusura in rialzo per le Borse europee orfane di Wall Street

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, in una giornata senza grandi spunti per l'assenza del contributo degli operatori statunitensi, fermi per la festività che precede le celebrazioni del 4 luglio. Ieri, i dati sul mercato del lavoro americano, risultati più deboli delle attese nel mese di giugno, hanno portato a una lieve revisione delle aspettative sulla Federal Reserve: il mercato prezza ora pienamente un primo rialzo dei tassi nella riunione di dicembre.
Sul fronte macroeconomico
, le vendite al dettaglio
in Italia hanno segnato
un leggero rialzo congiunturale in valore a maggio, dopo l'andamento stagnante mostrato ad aprile. Sempre in Italia, il PMI
composito a giugno si è attestato a 50,8 punti da 50,4 (contro 50,9 atteso), mentre il PMI servizi è salito leggermente a 50,2 punti da 49,4, con il miglioramento sostenuto dalla ripresa della domanda nazionale, nonostante un lieve indebolimento di quella estera. In Eurozona
, la lettura finale del PMI
composito di giugno è stata rivista leggermente al rialzo
, a 50 punti da 49,5, mostrando un'attenuazione del rallentamento dell'attività economica dopo due mesi di contrazione.
Per quanto riguarda la Banca centrale europea
, la presidente Christine Lagarde ha detto
che non è da escludere che possa lasciare l'incarico prima della scadenza del suo mandato, prevista per la fine del 2027, per intervenire sulla scena politica francese in vista delle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno.
La prossima settimana
non sono attesi dati ed eventi rilevanti. Sul fronte delle banche centrali, l'attenzione della prossima settimana sarà rivolta alla pubblicazione dei verbali delle riunioni di giugno di Fed e BCE, documenti che offriranno indicazioni sull'orientamento dei singoli membri rispetto all'evoluzione futura dei tassi di interesse. Domenica si terrà la riunione OPEC+ attesa confermare l'aumento di produzione anche ad agosto nonostante il recente forte ribasso delle quotazioni petrolifere.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,144. L'Oro
, in aumento (+1,06%), raggiunge 4.167,5 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,64 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,69%. Tra i listini europei
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,78%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,39%.
Seduta positiva per il listino milanes
e, che porta a casa un guadagno dello 0,75% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 55.558 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,19%); con analoga direzione, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+1,82%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, incandescente Amplifon
, che vanta un incisivo incremento del 4,71%. In primo piano Lottomatica
, che mostra un forte aumento del 3,96%. Bilancio decisamente positivo per Saipem
, che vanta un progresso del 3,63%. Buona performance per Prysmian
, che cresce del 2,96%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -3,55%. Deludente Brunello Cucinelli
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Ferrari
, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%. Discesa modesta per Azimut
, che cede un piccolo -0,52%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Tamburi
(+6,86%), Danieli
(+6,30%), Piaggio
(+5,19%) e Sesa
(+3,77%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su De' Longhi
, che ha chiuso a -2,37%. Soffre Safilo
, che evidenzia una perdita del 2,26%. Pensosa BFF Bank
, con un calo frazionale dello 0,89%. Tentenna Rai Way
, con un modesto ribasso dello 0,83%.