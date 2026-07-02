Rai Way, downgrade a Hold da Equita dopo mancato deal con Ei Towers

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Rai Way , operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, abbassando anche il target price a 5,3 euro per azione (dai precedenti 6,6 euro) dopo il mancato accordo tra MFE, F2I e Rai per l’aggregazione tra Rai Way ed Ei Towers.



Il broker tornan ad incorporare la valutazione stand-alone del business, oltre allo stacco del dividendo (0,33 euro per azione). In particolare, in assenza del consolidamento, Rai Way non può beneficiare di: sinergie di costo stimate pari a circa il 15% della base costi combinata; ottimizzazione della struttura di capitale: possibilità di re-leverage del NFP/EBITDA fino a 3,5x; dividendo straordinario da Equita stimato in 1,3 euro per azione e pagabile ai soli azionisti Rai Way; estensione dei contratti con l'attuale contratto di servizio di Rai Way ha scadenza nel 2028 che è tacitamente rinnovabile fino al 2035, mentre secondo indiscrezioni di stampa era stata ipotizzata un'estensione al 2037/2047.



Nonostante il dividend yield (6,9%) rappresenti un supporto per le attuali valutazioni del titolo, Equita ha ridotto la raccomandazione poiché, su base stand-alone, l'equity story di Rai Way è priva di catalyst nel breve termine. In particolare, i progetti di diversificazione (edge e hyperscale data center, CDN) sono in ritardo di circa un anno rispetto alle tempistiche previste dal piano industriale.

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