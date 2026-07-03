Francoforte: nuovo spunto rialzista per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Jungheinrich Ag Pref, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jungheinrich Ag Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,92 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,34. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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