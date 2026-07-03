Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Knorr-Bremse , con una variazione percentuale del 2,45%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Knorr-Bremse rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Knorr-Bremse è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 109,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 107,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 110,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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