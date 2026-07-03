Francoforte: risultato positivo per Kion

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kion , che tratta in utile del 2,84% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,95%, rispetto a +2,56% del MDAX ).





Tecnicamente, Kion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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