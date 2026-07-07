Francoforte: scambi in positivo per Kion

(Teleborsa) - Bene Kion , con un rialzo del 3,51%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Kion è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,16 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 44,86. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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