Francoforte: brillante l'andamento di Teamviewer

(Teleborsa) - Scambia in profit Teamviewer , che lievita dell'1,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Teamviewer rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,487 Euro, mentre i supporti sono stimati a 5,412. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,562.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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