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Londra: rosso per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
Composto ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
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