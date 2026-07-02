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Londra: rosso per Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Berkeley Group Holdings
Pressione sull'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che tratta con una perdita del 2,41%.
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