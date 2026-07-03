Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi , con una flessione del 2,27%.



La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di InterContinental Hotels Group . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 168,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 163,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 161,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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