Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi, con una flessione del 2,27%.
La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di InterContinental Hotels Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 168,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 163,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 161,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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