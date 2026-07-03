Moody's pone Banca Ifis e illimity sotto review per un possibile downgrade

(Teleborsa) - Moody's ha posto sotto osservazione per un possibile declassamento i rating di Banca Ifis e della controllata illimity Bank. In precedenza, l'outlook sui rating di Ifis e Illimity era stabile.



La revisione è stata innescata dall'annuncio di Ifis del 26 giugno 2026, secondo cui, a seguito di un'ispezione di vigilanza da parte della Banca d'Italia, la banca ha stanziato ulteriori accantonamenti per perdite su crediti pari a 30 milioni di euro (circa lo 0,2% del totale degli attivi creditizi). Tale accantonamento si aggiunge ai 40 milioni di euro di accantonamenti aggiuntivi relativi alla controllata Illimity, che Ifis prevede di fondere e integrare entro la fine del 2026, principalmente a causa delle minori aspettative di recupero sulle esposizioni creditizie cartolarizzate. Ifis ha contestualmente annunciato l'avvio di una procedura competitiva per il deconsolidamento del proprio portafoglio di crediti deteriorati (NPL) gestito dalle controllate Ifis Npl Servicing e Ifis NPL Investing, attraverso le quali Ifis gestisce un portafoglio di NPL con un valore contabile netto di 1,5 miliardi di euro, al fine di riorientare il proprio modello di business verso il settore bancario commerciale. A seguito di tali azioni, Ifis ha anche rivisto al ribasso le proprie previsioni di utile netto per il 2026, portandole a 100-110 milioni di euro, rispetto ai 170-190 milioni di euro previsti in precedenza.



La revisione si concentrerà principalmente sulle implicazioni di potenziali ulteriori impatti derivanti dal processo di ispezione della Banca d'Italia e dalla cessione del portafoglio NPL. Durante il periodo di revisione, Moody's valuterà in particolare il potenziale impatto che ulteriori perdite su crediti potrebbero avere sui coefficienti patrimoniali e sulla redditività di Ifis e Illimity. Valuterà inoltre l'accesso della banca al finanziamento wholesale, la solidità della base di depositi al dettaglio e la posizione di liquidità. La revisione valuterà anche le implicazioni della nuova strategia della banca, nonché gli impatti finanziari e i rischi di esecuzione associati al riposizionamento del suo modello di business verso il settore bancario commerciale.

Condividi

```