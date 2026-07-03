Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Ifis
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'Istituto con sede a Venezia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della banca tricolore resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,6 Euro. Supporto visto a quota 13,26. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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