Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' Istituto con sede a Venezia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo della banca tricolore resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,6 Euro. Supporto visto a quota 13,26. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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